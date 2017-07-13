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В Челябинске Toyota протаранила торговый павильонСегодня в 12:52

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4 человека травмированы.

В ночь на 13 июля 2017 года в Челябинске на улице Новороссийской Toyota Avensis вылетела с проезжей части и, сломав ограждение, врезалась в торговый павильон. По предварительным данным, 29-летний водитель не справился с управлением, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

Молодой человек, 2 его пассажира и их попутчица госпитализированы с различными травмами.

Фотографии ночного ДТП очевидцы выложили в соцсетях. По их сведениям, у водителя была пробита голова, у одного из пассажиров переломаны ноги, а у девушки - повреждена спина.


Фото: Лиана Черепанова/"ЧП ДТП Челябинск"/"ВКонтакте"

Скорее всего, отмечают интернет-пользователи, машину подбросило на "лежачем полицейском", после чего она потеряла управление.


Фото: Лиана Черепанова/"ЧП ДТП Челябинск"/"ВКонтакте"

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