Погиб человек.

13 июля 2017 года на 3-м километре автодороги Викулово - Озерное - Катай (Викуловский район) лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2106 и мопед.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 36-летний водитель "шестерки". Мужчина не имеет прав. Кроме того, он был пьян.

Водитель мопеда скончался на месте.