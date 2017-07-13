Которую освещал свечами.

Бывший электрик Управления делами президента России погиб при пожаре в своей квартире в центре Москвы.

О пострадавших при ЧП "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы. Как уточняет Life, в сгоревшей квартире жил экс-электрик Белого дома. Жилье площадью 100 "квадратов" на Арбате стоимостью минимум 40 миллионов рублей он получил во время работы на государство.

После увольнения денег стало катастрофически не хватать. Мужчина даже стал попрошайничать. В квартире за неуплату отключили электричество и потому для освещения использовали свечи. Предположительно, они и стали причиной возгорания. В огне кроме хозяина квартиры погибла его мать.