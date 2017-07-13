×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-электрик Белого дома сгорел в квартире стоимостью 40 миллионовСегодня в 16:51

  • Текст

Которую освещал свечами.

Бывший электрик Управления делами президента России погиб при пожаре в своей квартире в центре Москвы.

О пострадавших при ЧП "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы. Как уточняет Life, в сгоревшей квартире жил экс-электрик Белого дома. Жилье площадью 100 "квадратов" на Арбате стоимостью минимум 40 миллионов рублей он получил во время работы на государство.

После увольнения денег стало катастрофически не хватать. Мужчина даже стал попрошайничать. В квартире за неуплату отключили электричество и потому для освещения использовали свечи. Предположительно, они и стали причиной возгорания. В огне кроме хозяина квартиры погибла его мать.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×