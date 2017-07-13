С разницей в два часа.

Две юные жительницы Свердловской области получили травмы в ДТП 13 июля 2017 года.

В 13.30 на 32 километре трассы Екатеринбург - Тюмень 65-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Машину занесло и отбросило вправо на ограждение, от которого она отрикошетила в барьер слева.

11-летнюю девочку, ехавшую на заднем сидении без детского автокресла, госпитализировали с переломом лобной кости. Сидевшая рядом с ней женщина 60 лет получила ушиб грудной клетки, сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Двумя часами позже в Нижнем Тагиле на улице Пихтовой 29-летняя женщина за рулем ВАЗ-2110 сбила девочку 2007 года рождения. Школьница решила перебежать дорогу, не посмотрев по сторонам. С переломом ключицы, сотрясением мозга и ушибами ее доставили в больницу.