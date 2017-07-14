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В североуральской шахте обрушилась горная порода – погиб рабочийСегодня в 08:13

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Второй летальный случай за неделю.

Под завалами горной породы в шахте Ново-Кальинская (Североуральский ГО) погиб рабочий. Обрушение произошло 13 июля около 20.45 на отметке -950, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На разбор завалов спасателям потребовалось порядка двух часов – в 22.50 операция была завершена, чуть позже тело погибшего было поднято на поверхность.

Происшествие не повлияло на работу шахты, она функционирует в штатном режиме. Эвакуация работников не потребовалась.

Причины ЧП предстоит установить следователям. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее на другой шахте в Североуральском ГО также погиб рабочий. По данным местного издания "В каждый дом", 9 июля в вечернюю смену был смертельно травмирован машинист электровоза: "По неофициальной информации, мужчина погиб в результате того, что на ходу выпрыгнул из электровоза, пытаясь уйти от столкновения с другим электровозом, который ехал навстречу".

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