Еще 5 человек пострадали.

Вечером 13 июля 2017 года в Миассе на улице Вернадского столкнулись Mazda и Mitsubishi Lancer.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД, виновником аварии стал 65-летний водитель Mazda - при выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу Mitsubishi.

Виновника аварии госпитализировали, его 77-летняя пассажирка скончалась на месте. Также пострадали 18-летний водитель Mitsubishi и трое его пассажиров 16, 17 и 19 лет.