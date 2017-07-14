Погибли двое мужчин.

Днем 13 июля 2017 года на 315 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21093 и Ford Focus. 26-летний водитель отечественного авто при обгоне выехал на полосу встречного движения перед приближающейся машиной.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Курганской области, шофер ВАЗа и его 31-летний попутчик скончались на месте. 40-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка получили травмы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.