Пропавшего с ним сына все еще ищут.

В Ханты-Мансийском Автономном округе нашли тело мужчины, пропавшего два месяца назад. Труп обнаружили в реке Вах в 43 километрах ниже по течению от поселка Ваховск, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югория"

46-летний мужчина и его 15-летний сын пропали 9 мая 2017 года. Они ушли на рыбалку в районе Ваховска, но домой не вернулись. Спасатели обнаружили дрейфующую лодку ниже по течению от лагеря рыбаков. Были обследованы сотни километров береговой линии и акватории. К поискам привлекался вертолет.

Поиски подростка продолжаются.