Он перебегал на красный.

13 июля 2017 года в Тюмени на улице Энергетиков водитель грузовой "Газели" сбил 13-летнего школьника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, подросток перебегал дорогу на красный свет. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки.

Сотрудники Госавтоинспекции составили также акт о неудовлетворительных дорожных условиях. На данном участке не было разметки пешеходного перехода и отсутствовали ограждения.