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В Тюмени 13-летний школьник попал под колеса грузовикаСегодня в 12:43

  • Текст

Он перебегал на красный.

13 июля 2017 года в Тюмени на улице Энергетиков водитель грузовой "Газели" сбил 13-летнего школьника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, подросток перебегал дорогу на красный свет. Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки.

Сотрудники Госавтоинспекции составили также акт о неудовлетворительных дорожных условиях. На данном участке не было разметки пешеходного перехода и отсутствовали ограждения.

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