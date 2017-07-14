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За гибель двух сыновей в огне тюменке дали 1,5 годаСегодня в 15:16

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Условно.

Ялуторовский райсуд вынес приговор 39-летней жительнице поселка Богандинский, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности двум сыновьям. Ей дали 1,5 года условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Трагедия произошла днем 27 января 2017 года. Женщина ушла за водой на колонку, оставив троих детей в комнате общежития. На обратном пути она заглянула к соседке на несколько минут. В это время 3-летний сын женщины включил в розетку электроплитку и поджег от нее бумагу, а затем и вещи в комнате.

Мальчик и его брат возрастом 1 год 9 месяцев отравились угарным газом. Их 4-летней сестре удалось спастись. Следует отметить, что мальчик и ранее баловался с огнем, но мать успевала потушить пламя.

У обвиняемой на иждивении также находятся дочери 14 и 16 лет. В день трагедии они находились в гостях у отца.

Ранее по теме:
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