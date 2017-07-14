Прокуратура требует исправить нарушения.

Ямальскую реку Васюган залили сточными водами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

С фильтрацией канализации не справляются очистные сооружения АО "Салехардэнерго". Надзиратели обратились в суд с требованием об устранении превышения норм стоков. Иск надзирателей был удовлетворен.

Загрязнение реки происходит на протяжении нескольких последних лет. В конце июня 2017 года сити-менеджер окружной столицы Иван Кононенко подписал постановление о реконструкции очистных сооружений. Работы будет проводиться в течение 3 лет. На эти цели понадобится 270 миллионов рублей.