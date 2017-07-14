И спасли лес от пожара.

14 июля 2017 года бригада аварийной службы АО "Екатеринбурггаз" направлялась в детский загородный лагерь "Волна" для проведения обучающих мероприятий - квестов по газовой безопасности. У поселка Таватуй газовики Алексей Шапурин и Сергей Антощенко заметили в лесу горевший автомобиль. Из машины раздавались хлопки, была угроза взрыва, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

Вызвав пожарных, сотрудники "Екатеринбурггаза" перекрыли трассу для проезда транспорта и начали тушить пожар.

Когда огнетушители не помогли, газовики бросились за подручными средствами в соседние дома и стали заливать очаг возгорания ведрами с водой. У одного из жителей оказался гидрант. Сергей и Алексей сумели его подключить и потушили огонь, предотвратив возгорания леса. В это время на помощь прибыла пожарная машина, ликвидировав остатки возгорания.

По словам очевидцев, автомобиль подожгли. Где в это время находился его владелец, неизвестно.