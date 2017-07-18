Еще четверо пострадали.

15 июля 2017 года в Нефтеюганске на перекрестке улиц Киевской и Парковой столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2108.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, 26-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Пострадали 23-летний водитель ВАЗа и еще трое его пассажиров.

Обстоятельства аварии выясняются. По словам очевидцев, водитель "восьмерки" ехал на большой скорости. После столкновения машину зажало между забором и столбом.