В Хургаде египтянин убил двух туристокСегодня в 10:31
- Текст
Отпор нападавшему дала россиянка.
14 июля на пляже Хургады местный житель с ножом набросился на иностранных туристок, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на МВД Египта.
В результате атаки погибли 2 гражданки Германии. Ранения получили 2 туристки из Армении, жительница Чехии и россиянка. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Каира. По данным консульства РФ в Египте, на следующий день россиянку выписали из учреждения.
Мотивы действий египтянина пока не известны. Местная полиция проверяет его на связь с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Как сообщают зарубежные СМИ, мужчина попал на частный пляж отеля, переплыв с общественного побережья. Своими жертвами он выбрал исключительно женщин. Однако россиянка оказала активное сопротивление нападавшему.
Эксперты уверены, данный инцидент еще дальше отложит открытие авиасообщения между Египтом и Россией. "На неделе в Египте произошло два подобных нападения, но второе в нашей стране не освещается. Это подчеркивает уязвимость туристических центров в Египте. И хотя подобное могло произойти в любой стране, этот случай станет аргументом для противников открытия авиасообщения между Россией и Египтом. Это демонстрирует, что страна еще не готова обеспечить безопасность большого количества туристов", – рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма. Михаил Мальцев.
Постоянное авиасообщение с Египтом Россия прекратила в ноябре 2015 года - после крушения самолета "Когалымавиа". В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:52
Россия выиграла чемпионат мира по болотному футболу
В седьмой раз.Сегодня в 19:19
Жителю Пермского края грозит 5 лет за смертельное ДТП
Он на "Ладе" протаранил квадроцикл.Сегодня в 19:06
Пермяк сел на 7 лет за убийство сына
Спящего.Сегодня в 18:52
Ежей в Троицке расчленили подростки
Они могут избежать наказания.Сегодня в 18:30
Обезглавившего памятник Ленину свердловчанина арестовали
На 5 суток.Сегодня в 18:14
В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
Отдел возглавил Эдуард Воронин.Сегодня в 18:00
ФАС потребовала для абонентов сотовой связи одинаковой платы за роуминг
По России.Сегодня в 17:55
Пожилой тюменец зарезал гостей
Его задержали.Сегодня в 17:54
Член СПЧ настаивает на "уголовке" для челябинских полицейских
Задержавших его помощника.Сегодня в 17:25
Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга
Из антирейтинга ОНФ.Сегодня в 17:23
Сотрудник челябинского СИЗО попал под "уголовку" за побег зэка
Наказаны еще 30 человек.Сегодня в 17:12
Азартные россияне пополнили бюджет на миллиард
Покупая лотерейные билеты.Сегодня в 17:11
Льготников оставили без положенных лекарств
Кабмин считает: все в порядке.Сегодня в 17:03
В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 отделался "условкой" за взятку
И штрафом.Сегодня в 16:49
Свердловские власти поддержат исламский бизнес
В регионе.
Главные новости
- Сегодня в 18:14В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
- Сегодня в 16:25Инспекторы ГИБДД закрыли глаза на 10-балльную пробку в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:27Роспотребнадзор готов отказаться от плановых проверок бизнеса
- Сегодня в 15:03В Троицке загадочно умер младенец
- Сегодня в 13:43Более 60 000 православных прошли по Екатеринбургу
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?