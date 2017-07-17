Отпор нападавшему дала россиянка.

14 июля на пляже Хургады местный житель с ножом набросился на иностранных туристок, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на МВД Египта.

В результате атаки погибли 2 гражданки Германии. Ранения получили 2 туристки из Армении, жительница Чехии и россиянка. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Каира. По данным консульства РФ в Египте, на следующий день россиянку выписали из учреждения.

Мотивы действий египтянина пока не известны. Местная полиция проверяет его на связь с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Как сообщают зарубежные СМИ, мужчина попал на частный пляж отеля, переплыв с общественного побережья. Своими жертвами он выбрал исключительно женщин. Однако россиянка оказала активное сопротивление нападавшему.

Эксперты уверены, данный инцидент еще дальше отложит открытие авиасообщения между Египтом и Россией. "На неделе в Египте произошло два подобных нападения, но второе в нашей стране не освещается. Это подчеркивает уязвимость туристических центров в Египте. И хотя подобное могло произойти в любой стране, этот случай станет аргументом для противников открытия авиасообщения между Россией и Египтом. Это демонстрирует, что страна еще не готова обеспечить безопасность большого количества туристов", – рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма. Михаил Мальцев.

Постоянное авиасообщение с Египтом Россия прекратила в ноябре 2015 года - после крушения самолета "Когалымавиа". В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.