Он врезался в ВАЗ.

Вечером 16 июля 2017 года в Реже на улице Колхозной лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2105 и мотоцикл Suzuki Boulevard.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 29-летний байкер. Он скончался на месте. Его 27-летнего пассажира госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.