Его госпитализировали.

Вечером 16 июля 2017 года в Волчанске на перекрестке улиц Северной и Садовой 30-летний водитель Renault Sandero протаранил мопед.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 13-летний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке. Подросток был без шлема, кроме того, у него не было прав. Школьника госпитализировали с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.