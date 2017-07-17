Погиб человек.

В ночь на 16 июля 2017 года в Сургутском районе на выезде из поселка Белый Яр опрокинулся Chevrolet Lacetti.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды районной ГИБДД, авария произошла на участке дороги, где ведутся дорожные работы. 29-летний водитель иномарки при перестроении не справился с управлением, машину занесло. Иномарка протаранила правое пешеходное ограждение и опрокинулась.

Виновник ДТП скончался на месте. Его 27-летний пассажир получил травмы.