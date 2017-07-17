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Пьяный курганец на Renault протаранил домСегодня в 12:06

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И пытался сбежать.

Вечером 15 июля 2017 года в Кургане водитель Renault Logan протаранил деревянный дом на улице Коммисарова. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам местных жителей, водитель был пьян. "У него ключи от тачки вынули и по сопатке треснули, т.к. он дал по газам и хотел свалить от туда, мой знакомый еле успел у него дверь водительскую открыть и врезал ему, вынул ключи и передал их уже вокруг стоящим рядом людям, кто уже начал подтягиваться к месту этого происшествия", - рассказывает Катерина Печерина (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

По имеющимся данным, никто не пострадал. Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости не удалось.

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