Байкер погиб.

В ночь на 17 июля 2017 года в Челябинске на улице Воровского столкнулись автобус ПАЗ и мотоцикл Suzuki.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал 47-летний водитель автобуса. При развороте он не уступил дорогу встречному мотоциклу.

23-летний байкер скончался в больнице.