Он уснул за рулем.

15 июля 2017 года на 331-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись Nissan Almera и фура МАН, принадлежащая торговой сети "Магнит".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречку. Он скончался на месте. В день аварии мужчине исполнилось 46 лет.