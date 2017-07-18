Тюменец в свой день рождения погиб в ДТП с фурой17 июля в 13:07
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Он уснул за рулем.
15 июля 2017 года на 331-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись Nissan Almera и фура МАН, принадлежащая торговой сети "Магнит".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречку. Он скончался на месте. В день аварии мужчине исполнилось 46 лет.
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