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Тюменку изнасиловали 4 незнакомцаСегодня в 13:20

Подозреваемых задержали.

В Тюмени задержали четверых подозреваемых в групповом изнасиловании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В четвертый отдел полиции Тюмени обратилась местная жительница, заявив, что подверглась групповому изнасилованию. По ее словам, в кафе она познакомилась с четырьмя молодыми людьми, после чего компания направилась домой к одному из них. Там молодой человек предложил новоиспеченной знакомой вступить в интимную связь, но получил отказ. Он избил девушку, а затем изнасиловал. Также потом поступили его приятели, рассказала потерпевшая.

Стражи правопорядка оперативно установили личности предполагаемых насильников. Подозреваемыми оказались два выходца из ближнего зарубежья 26 и 22 лет и два местных жителя 24 и 17 лет. Одного из них задержали в Ижевске, остальных - в Тюмени. При этом двое мужчин пытались выехать за пределы России.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Лена Сегодня в 13:31

где у бабы мозг?

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Рудик Сегодня в 13:59

Гастарбайтеры.

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