Он был пьян.

Днем 16 июля 2017 года в Тюмени на улице Воронинские горки 38-летний водитель мотоцикла Yamaha сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Пенсионерка скончалась в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, байкер был пьян. Он получил ушиб плеча.