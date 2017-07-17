В том числе двое детей.

Днем 16 июля 2017 года на 521-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Ford, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2105.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал водитель иномарки, который нарушил правила обгона.

34-летний водитель "пятерки" получил ушиб груди, его 33-летнюю пассажирку госпитализировали в шоковом состоянии с подозрением на перелом шеи. На заднем сидении этой машины находились также двое детей: 6-летний мальчик получил перелом ноги, у 10-летней девочки - перелом костей лица.