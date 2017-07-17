"Соло".

В ночь на 15 июля 2017 года в Нижневартовске в ночном клубе "Соло" произошла перестрелка, пишут в соцсетях. Пострадала молодая пара - юноша и девушка.

Конфликт разгорелся из-за девушки. С ней попытался познакомиться молодой человек. Бойфренду вартовчанки это не понравилось. В итоге потенциальный ухажер достал оружие и устроил стрельбу. Девушка получила травму головы. Ее прооперировали. Про состояние юноши ничего не сообщается, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе УМВД по Нижневартовску пообещали предоставить комментарий позже.