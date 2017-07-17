На 5 суток.

32-летнего жителя Первоуральска, разрушившего памятник Ленину, арестовали на 5 суток, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел 15 июля 2017 года в поселке Динас на площади перед Домом культуры. Пьяный мужчина обезглавил памятник и скрылся. Его задержали по горячим следам. Выяснилось также, что он длительное время употребляет наркотики.

По словам Горелых, мужчина несколько раз менял показания. Сначала он утверждал, что хотел впечатлить понравившуюся девушку. А в суде озвучил версию о том, что хотел сфотографироваться на высоте. "Какая из этих версий правдива, будет установлено в ходе разбирательства. Сейчас сотрудники полиции анализируют фактуру на предмет возможности возбуждения уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм", - добавил официальный представитель ведомства.