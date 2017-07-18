Он на "Ладе" протаранил квадроцикл.

В Прикамье в отношении 27-летнего водителя Lada Vesta возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Авария произошла днем 15 июля 2017 года в Добрянском районе. Подозреваемый ехал со стороны деревни Гари. Не выбрав безопасную скорость, он протаранил попутный квадроцикл.

Водителя квадроцикла с травмами госпитализировали, его 67-летняя пассажирка скончалась на месте.