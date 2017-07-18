В ДТП с "десяткой".

Вечером 17 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Крауля произошло жуткое ДТП, в котором погибли два молодых байкера из Артемовского.

Юноши на Yamaha пытались обойти впереди идущий ВАЗ-2110, совершавший поворот налево, но врезались в него. Удар оказался настолько серьезным, что шлемы на водителе мотоцикла и его пассажире разбились вдребезги. Один из байкеров скончался на месте, второй молодой человек умер по дороге в больницу.

"На данный момент сотрудникам полиции удалось установить личности погибших. Водителем мотоцикла оказался молодой человек 1995 года рождения по имени Дмитрий. Судя по документам, он житель Артемовского. Мотоцикл, на котором он передвигался и попал в ДТП, был приобретен им за сутки до трагедии. Пассажиром оказался молодой человек 1997 года рождения по имени Даниил, также из Артемовского", - прокомментировал "Уралинформбюро" происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.