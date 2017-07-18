37 лет.

Вечером 17 июля 2017 года в Екатеринбурге около ТРЦ "Глобус" нашли труп 37-летней женщины.

По словам горожан, она попала под машину. Пострадавшую с окровавленным лицом посадили на скамью, где она скончалась до приезда скорой.

В пресс-службе регионального СУ СКР информацию о ДТП "Уралинформбюро" не подтвердили. Там сообщили, что женщина шла по улице, и ей неожиданно стало плохо - она упала и скончалась.