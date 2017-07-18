Его теща погибла.

В страшном ДТП в поселке Гари, произошедшем 15 июля 2017 года, серьезно пострадал главный педиатр Пермского края. Его теща погибла.

Как писало "Уралинфрмбюро", пьяный водитель Lada Vesta превысил скорость и протаранил попутный квадроцикл. За рулем последнего находился врач, его 67-летняя пассажирка скончалась на месте. "Сам он сейчас в реанимации, без сознания. После 5ти часовой операции. Доктора по крупицам собирали его кости", - написал в день трагедии друг педиатра, депутат краевого Законодательного собрания Илья Шулькин (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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