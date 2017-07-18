И переломом бедра.

Вечером 16 июля 2017 года на станции Лебяжья-Сибирская (Курганская область) молодой человек получил тяжелую электротравму.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, пьяный 20-летний мужчина перебрался через металлические ограждения пешеходного моста над ж/д путями. Когда молодой человек наступил на провод, произошло короткое замыкание. Получив высоковольтный удар током, пострадавший рухнул на рельсы.

Санитарной авиацией его доставили в одну из больниц Кургана с ушибом головного мозга, переломом бедра со смещением, электротравмой и ожогами. Сейчас молодой человек находится в состоянии комы.