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В Челябинске умер 3-летний ребенокСегодня в 12:50

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Предварительный диагноз – менингит.

В столице Южного Урала скончался 3-летний ребенок. По неподтвержденной пока информации, причиной смерти стал менингит.

В управлении здравоохранения Челябинска "Уралинформбюро" трагический факт подтвердили, однако раскрывать детали отказались – до окончания всех проверок.

Как пишут городские издания, 3-летний ребенок посещал детский сад "Чебурашка". По словам родителей воспитанников, после трагедии садик продолжил работу. В администрации детского учреждения пояснили, что предприняли необходимые меры во избежание распространения инфекции.

Стоит отметить, что ранее с подозрением на менингит были госпитализированы девять воспитанников южноуральского лагеря "Олимпиец" . Диагноз подтвердился у 4. По факту заболевания школьников 12 июля 2017 года следователи организовали проверку.

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