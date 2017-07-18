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Пожар в высотке на Новом Арбате охватил 200 "квадратов"Сегодня в 15:06

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Пострадавших нет.

Утром 18 июля 2017 года в Москве загорелась реконструируемая высотка на Новом Арбате. Пожар в доме №17 вспыхнул на седьмом этаже.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, пламя охватило около 200 квадратных метров. Спустя полтора часа пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 60 человек личного состава МЧС Москвы и 21 единица техники.

Сведений о пострадавших пока не поступало.


Фото: Людмила Сафонова, "ВКонтакте"

Чуть больше месяц назад в Лондоне полностью выгорела 27-этажная "свечка". Погибли по крайней мере 80 человек. Причиной возгорания стал неисправный холодильник.

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