Пострадавших нет.

Утром 18 июля 2017 года в Москве загорелась реконструируемая высотка на Новом Арбате. Пожар в доме №17 вспыхнул на седьмом этаже.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, пламя охватило около 200 квадратных метров. Спустя полтора часа пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 60 человек личного состава МЧС Москвы и 21 единица техники.

Сведений о пострадавших пока не поступало.



Фото: Людмила Сафонова, "ВКонтакте"

Чуть больше месяц назад в Лондоне полностью выгорела 27-этажная "свечка". Погибли по крайней мере 80 человек. Причиной возгорания стал неисправный холодильник.