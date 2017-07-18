Ей выписали штраф.

17 июля в Салехарде 30-летняя женщина переехала автомобилем 3-летнюю дочь. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, девочка, сидя на заднем сидении машины, самостоятельно отстегнулась, открыла дверь и выпала на проезжую часть - под колесо.

Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение Салехардской окружной больницы с множественными ушибами, ссадинами лица, грудной клетки, рук и ног.

Как выяснили сотрудники УМВД, детское кресло, предназначенное для ребенка этого возраста, родители заменили на бустер. За это женщине выписали штраф в размере 3000 рублей.