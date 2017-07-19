В Миассе автоледи на Hyundai "отбросила" кроссовер на остановку18 июля в 16:28
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После столкновения.
Утром 18 июля 2017 года в Миассе на Тургоякском шоссе столкнулись Hyundai Solaris и Kia Sportage.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновницей аварии стала 34-летняя женщина - водитель Hyundai. При выезде с второстепенной дороги она не уступила кроссоверу. От удара Kia отбросило на остановку.
Пострадали виновница аварии и пассажир Sportage.
Фото: ГИБДД по Миассу
Видео: Инцидент. Миасс | vk.com
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