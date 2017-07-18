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В ДТП под Тюменью погибли 2 человекаСегодня в 16:41

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Еще у 1 мужчины серьезные травмы.

В ночь на 18 июля на 19 километре трассы Тюмень-Боровский-Богадинский в ДТП погибли 2 человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

На дороге столкнулись Daewoo Nexia и MAN. Неустановленный автомобиль, совершая обгон, выехал перед "легковушкой". Водитель Daewoo стараясь избежать столкновения, вывернул на встречную полосу, где и произошло столкновение. В аварии погибли 41-летний водитель и 37-летний пассажир Daewoo. Еще один пассажир этой машины, мужчина 42 лет, получил травму головы и многочисленные ушибы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

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