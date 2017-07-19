Он вез 15 человек.

В пермском селе Юрла на улице Октябрьской сотрудники полиции задержали 60-летнего водителя автобуса ПАЗ, который был пьян.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину остановили за непристегнутый ремень безопасности. При составлении административного протокола инспекторы заметили, что от водителя разит алкоголем. Его тут же отстранили от управления автобусом. Следует отметить, что в тот момент в салоне находилось 15 пассажиров.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему грозят штраф и лишение прав на 2 года.