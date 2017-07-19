Пока Япония задыхается от жары.

7 аргентинцев стали жертвами небывалых морозов. 2 человека погибли от переохлаждения. Еще 5 задохнулись угарным газом из-за работающих печей, сообщают местные СМИ.

В стране, расположенной в Южном полушарии сейчас зима. Морозы затронули центральные и северные районы страны. Столбики термометров опустились до рекордных минус 25 градусов, а местами – и до минус 29.

Тем временем в Японии за последнюю неделю 6 человек скончались от жары. Там температура воздуха достигала отметки в плюс 35 градусов, передает "Уралинформбюро".