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В Аргентине 7 человек погибли из-за морозовСегодня в 09:42

Пока Япония задыхается от жары.

7 аргентинцев стали жертвами небывалых морозов. 2 человека погибли от переохлаждения. Еще 5 задохнулись угарным газом из-за работающих печей, сообщают местные СМИ.

В стране, расположенной в Южном полушарии сейчас зима. Морозы затронули центральные и северные районы страны. Столбики термометров опустились до рекордных минус 25 градусов, а местами – и до минус 29.

Тем временем в Японии за последнюю неделю 6 человек скончались от жары. Там температура воздуха достигала отметки в плюс 35 градусов, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
теория и практика относительности Сегодня в 10:06

мдя.... а для нас -25-это мороз и солнце, день чудесный

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