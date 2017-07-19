Столкнулись фура, бензовоз и легковушка.

Утром 19 июля 2017 года на 321-м километре трассы Тюмень-Омск (Абатский район) произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель Renault Sandero при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с фурой Volvo. От удара легковушка улетела в кювет, а большегруз по касательной задел встречный бензовоз.

Водитель и пассажир Renault скончались на месте. Их личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.