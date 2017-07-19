На месте работают полицейские.

Утром 19 июля 2017 года на 15-м километре промысловой дороги Радужный-Северное месторождение лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и автобус.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, 30-летний водитель "семерки" не справился с управлением и выехал на встречку. Он скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства ДТП уточняются.