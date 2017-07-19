Пострадал ребенок.

Вечером 18 июля 2017 года в Челябинске на улице Шагольской 37-летний водитель Renault Logan протаранил бордюрный камень и врезался в лестницу, примыкающую к магазину автозапчастей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадал 4-летний пассажир иномарки. У ребенка диагностировали ушибы.

По факту аварии проводится проверка.