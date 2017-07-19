В Нижнем Тагиле 4-летний мальчик выпал из окна 5 этажаСегодня в 12:12
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И разбился насмерть.
В Нижнем Тагиле на улице Фрунзе из окна 5 этажа выпал 4-летний ребенок. Мальчик скончался на месте.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков, трагедия произошла 17 июля 2017 года. Проводится проверка. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу.
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