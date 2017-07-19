Упав с крыши отеля.

Туристка из Тюмени погибла на острове Пхукет, упав с крыши отеля. Трагедия произошла ночью 19 июля 2017 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заведующего консульским посольством РФ в Таиланде Владимира Соснова, был ли это суицид или несчастный случай пока не установлено. По словам посла, женщина отдыхала вместе с несовершеннолетней дочкой, которая в настоящее время находится под опекой местной полиции, передает "Уралинформбюро".

По данным издания Phuket News, на крыше отеля, где остановилась россиянка, располагается зона отдыха и бассейн. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.