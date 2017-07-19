10 пострадавших.

Днем 19 июля 2017 года в Перми на улице Якутской перевернулся рейсовый автобус НЕФАЗ. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, автобус направлялся из Краснокамска в Пермь. При прохождении поворота водитель не справился с управлением.

Сейчас на месте работаю сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Фото: Слава Краснокамск | vk.com