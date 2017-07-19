И женщина.

18 июля 2017 года на 150-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск (Ярковский район) вылетел с дороги и перевернулся Nissan.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 28-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Пострадали трое его пассажиров: у 28-летней женщины диагностировали перелом лопатки, у 16-летнего подростка - перелом лодыжки, у 5-летней девочки - перелом бедра.