Школьник попал в больницу.

В столице Прикамья 13-летний школьник выпал из движущегося автобуса. Инцидент произошел 17 июля на улице Соликамской - двери автомашины открылись на полном ходу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

В результате падения ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу. Водитель автобуса уже прошел медицинское освидетельствование – он был трезв. ГИБДД выясняет причины произошедшего.