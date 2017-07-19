×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Ульяновске 3-летняя девочка жила в квартире с мертвой бабушкойСегодня в 16:39

  • Текст

Пока мама была в Турции.

19 июля в больницу Ульяновска доставили 3-летнюю девочку с диагнозом "острый невроз". Как оказалось, девочка несколько дней провела в квартире со своей мертвой бабушкой. Предположительно, женщина скончалась 17 июля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

В квартире помимо умершей женщины и ее внучки никого не было. На момент трагедии мама ребенка работала в Турции.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×