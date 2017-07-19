Пока мама была в Турции.

19 июля в больницу Ульяновска доставили 3-летнюю девочку с диагнозом "острый невроз". Как оказалось, девочка несколько дней провела в квартире со своей мертвой бабушкой. Предположительно, женщина скончалась 17 июля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

В квартире помимо умершей женщины и ее внучки никого не было. На момент трагедии мама ребенка работала в Турции.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.