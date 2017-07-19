Волонтеры организуют поиски.

В Магнигорске уже 2 недели ищут 29-летнюю Елену Банникову. Последний раз девушка выходила на связь 3 июля из поселка Степненское. С тех пор о ней ничего не известно, сообщили "Уралинформбюро" в отряде поисковом "Легион-СПАС".

Рост девушки – 163 сантиметра. Глаза голубые, волосы темно-русые. Над левой бровью два шрама, на животе – шрам от кесарева сечения Девушка имеет инвалидность, отстает в умственном развитии, доверчива и легко поддается влиянию.

23 июля добровольцы планируют отправиться на поиски Елены. Волонтеры будут прочесывать местность в районе предполагаемого местонахождения девушки.