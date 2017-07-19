Скорость движения - не более 10 километров в час.

Вечером 19 июля 2017 года в Екатеринбурге на Объездной автодороге в районе пересечения с Амундсена столкнулись легковушка и большегруз. В районе аварии скопилась большая пробка - от развязки с улицей 8 Марта. Скорость движения не превышает 10 километров в час.

Снимки с места аварии выложили пользователи соцсетей. На кадрах видно, что от удара легковушку развернуло в противоположную сторону. Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, на месте работает реанимация.

В отделении пропаганды горГИБДД получить оперативный комментарий не удалось.