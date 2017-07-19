В Челябинской области сошли с рельсов грузовые вагоныСегодня в 19:50
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Задерживаются пассажирские поезда.
19 июля 2017 года в Ашинском муниципальном районе на перегоне Миньяр - Биянка сошли с рельсов два вагона грузового состава.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, это произошло из-за обрушения скальной породы на полотно. Никто не пострадал.
Из-за инцидента пассажирские поезда задерживаются на несколько часов.
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