Купавшийся в реке с друзьями.

19 июля около 16.00 в деревне Успенка (Тюменская область) в реке Кармак утонул 11-летний мальчик.

Ребенок купался в компании троих друзей. Неожиданно сразу двое мальчиков начали идти ко дну. Одного из них спас мужчина, второго спустя 2 часа мертвым вытащили водолазы, передает "Уралинформбюро".

"Мама мальчика потом обняла его вещи, плакала, сидела на берегу очень долго. Господи, как мне было самой больно видеть напуганное личико этого мальчика. Такой беззащитный, бедный ребенок. Жизни толком не видел..." - написала в соцсетях очевидица Алена Сафаргалеева.