В Тюменской области утонул 11-летний мальчикСегодня в 08:33
- Текст
Купавшийся в реке с друзьями.
19 июля около 16.00 в деревне Успенка (Тюменская область) в реке Кармак утонул 11-летний мальчик.
Ребенок купался в компании троих друзей. Неожиданно сразу двое мальчиков начали идти ко дну. Одного из них спас мужчина, второго спустя 2 часа мертвым вытащили водолазы, передает "Уралинформбюро".
"Мама мальчика потом обняла его вещи, плакала, сидела на берегу очень долго. Господи, как мне было самой больно видеть напуганное личико этого мальчика. Такой беззащитный, бедный ребенок. Жизни толком не видел..." - написала в соцсетях очевидица Алена Сафаргалеева.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:23
В реку Миасс сливают фекалии
Через ливневку.Сегодня в 15:11
Челябинские прокуроры "вернули" родителям Цыбко арестованное имущество
Продлевать арест нет оснований.Сегодня в 14:47
Младшего медперсонала на Среднем Урале стало на 43% меньше
За 2,5 года.Сегодня в 14:28
В Трехгорном на детсадовца опрокинулась кастрюля с горячим супом
С ожогами его увезли в Челябинск.Сегодня в 14:26
Реальные доходы россиян продолжают падать
Растущая зарплата не в счет.Сегодня в 14:24
"Новый Поток" обновляет тюменские заправочные станции
И меняет корпоративный стиль.Сегодня в 14:15
Для главврачей российских больниц ввели возрастной ценз
65 лет.Сегодня в 14:07
Капремонт трещит по швам
Подрядчики бегут из Зауралья.Сегодня в 13:50
В Екатеринбурге "оттаивают" стройплощадки
Ждать роста рынка?Сегодня в 13:41
Челябинец "надул" бизнесменов со всей России
На 44 миллиона.Сегодня в 13:39
Код Уралмаша: "дворяне", вобла и Фидель
В спецпроекте "Уралинформбюро".Сегодня в 13:29
Ural Boeing Manufacturing стал резидентом "Титановой долины"
Двенадцатым по счету.Сегодня в 13:28
Еще четыре дома в Екатеринбурге "обновят лицо"
На маршруте FIFA.Сегодня в 13:27
Тюменка впала в кому после ДТП с КамАЗом
Еще одна женщина получила переломы.Сегодня в 13:27
Сироты Нижней Салды готовятся к новоселью
Дом для них строили четыре года.
Главные новости
- Сегодня в 14:07Капремонт трещит по швам
- Сегодня в 13:50В Екатеринбурге "оттаивают" стройплощадки
- Сегодня в 13:39Код Уралмаша: "дворяне", вобла и Фидель
- Сегодня в 13:07Путину на заметку: уральцы умирают в ожидании зарплат
- Сегодня в 12:46"Последнему маньяку СССР" из Магнитогорска отказали в УДО
Аналитика
Капремонт трещит по швам
Подрядчики бегут из Зауралья.
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.